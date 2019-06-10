Из-за жары "Киевавтодор" в понедельник, 10 июня, усиленно поливает улицы столицы. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на странице в Facebook.

"В связи с жаркой погодой коммунальные предприятия корпорации "Киевавтодор" в усиленном режиме осуществляют полив дорог города, ведь интенсивное проведение таких работ предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта, а также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, существенно уменьшая испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух", - сказано в сообщении.

Скриншот, видео: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара. Улучшения погоды не стоит ждать до воскресенья-понедельника.

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