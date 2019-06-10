Несмотря на то, что в реке Рось, куда вылились химикаты, и не выявили превышение предельной концентрации токсических веществ, купаться в ней нельзя. Об этом сообщает УНН.

"Визуальная информация, которая осуществляется соответствующими органами, показывает, что никакой массовой гибели флоры и фауны в реке Рось не наблюдается. Кроме того, принято решение о патрулировании в местах массового отдыха по реке Рось для запрета купания. Это как превентивная мера", - сообщил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Лещенко.

В то же время 112.ua уточняет, что, по предварительным результатам, превышение предельной концентрации веществ в реке Рось не выявили, детальные данные будут оглашены в 17:00.

"Был поставлен ​​контроль за качеством воды, которая набирается из реки Рось для обеспечения питьевого водоснабжения... Госпотребслужба и представители лабораторных центров Министерства здравоохранения, проводили их предыдущий лабораторный анализ... По предварительным анализам, превышение предельной концентрации веществ в реке Рось не выявили", - заявил Лещенко.

Напомним, 9 июня в результате аварии автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил, произошел выброс химикатов в приток реки Рось (в пруд, а затем в реку Рось попало около 800 литров химикатов. На территории Погребищенского района погибла рыба в водоемах).

Полиция установила, что гербициды были похищены с сельскохозяйственных предприятий Винницкой области. Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи инсектицидов.