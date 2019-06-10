Завтра, 11 июня Конституционный суд (КС) рассмотрит по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным. Напомним, этим документом президент досрочно прекратил полномочия Рады, назначив внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

В политических кругах бытуют разные версии относительно того – какое решение примет Конституционный суд. После переворота, когда в середине мая был уволен глава КСУ Станислав Шевчук, в суде заправляет коалиция в составе судей близких к Народному фронту и Порошенко, а также так называемых "стародонецких" (назначенных еще при Януковиче).

Шевчук еще до первого тура выборов заявил о давлении на себя со стороны Порошенко, а также установил контакт с окружением Зеленского. Что и послужило одной из причин его увольнения. Поэтому сейчас ситуация в суде в политическом смысле для Зеленского не самая благоприятная, а потому теоретически нельзя исключать, что его Указ могут признать неконституционным.

Если это случится до 21 июля (а дело принято судом в конце мая к рассмотрению как неотложное, а потому вердикт должен быть вынесен в течение 30 дней, то есть до конца июня), то досрочных выборов не будет. И они пройдут как и было намечено ранее в конце октября 2019 года.

"Страна" опросила юристов: какое решение вынесут судьи КСУ.

Виктор Мусияка, научный консультант в Центр Разумкова:

"Есть предпосылки, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Коалиции в парламенте не существует более трех лет, еще когда из нее вышла Радикальная партия Олега Ляшко, а позже Самопомич. После того, как они вышли, заявления о создании новой коалиции в Раде так и не появилось. А коалиция в Раде нужна - это прямое требование Конституции.

Конституционный суд рассмотрит обращения президента и весомость позиции доказательств депутатов, которые хотят признать неконституционность данного обращения президента. Что перевесит я не знаю.

Большой недостаток, что в указе отсутствуют формальные причины, юрфакты и предпосылки, которые обосновывают принятое президентом решение.

В своем представлении президент Зеленский, ссылается только на конкретные статьи Конституции, а не на факты, которые дают ему право досрочно распускать Раду.

В принятии решения Конституционный суд должен руководствоваться исключительно Конституцией - без оглядки на обстоятельства, которые сложились сейчас в стране. Жестко и четко в независимости от того нравится или не нравится решение, которое он вынесет.

За двадцать лет я насмотрелся на их работу, и я много чем недоволен.

В 2007 году была подобная ситуация, когда тогдашний президент Виктор Ющенко подал представление в КС о досрочном роспуске Рады. Но тогда Виктор Андреевич конкретно указал причины и обстоятельства, которые он считает весомыми для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Затем было еще несколько указов, но они все были обоснованы".

Юрий Иващенко, адвокат:

"В законе о Конституционном суде определено, что в принятии решения судьи руководствуются исключительно законом. Они должны признать или не признать решение президента Конституционным, и здесь все довольно понятно. Я не могу дать точный прогноз, какое решение будет принято. Я не знаю, что положено в основу представления о неконституционности указа президента Зеленского о досрочных парламентских выборах. Конституционный суд не может принимать политических решений, но судьи принимают решения, которые имеют политические последствия. Избирательный процесс уже начался. Если КС признает решение президента о досрочных выборах в Раду неконституционным, это вызовет общественный резонанс. Досрочные выборы это требование людей, предвыборные обещания президента, и общество поддерживает эту идею.

Сейчас очевидно, что Конституционный Суд – это правовой орган, подвластный влиянию общества. Судьи КС живут в этом государстве, и они не могут этого не учитывать. Приведу пример: у нас есть закон о люстрации и куча других законов, на которые Конституционный Суд закрывает глаза имея возможность этого не делать. Какие-то дела КС ускоряет, какие-то тормозит. Однако то, что решение судей будет политическим, - несомненно".

Николай Катеренчук, юрист, глава Европейской партии Украины:

"Прогнозируя решение судей Конституционного суда по указу президента, нужно исходить из состава суда. В головах этих людей много политики и мало права. Сам состав КС с точки зрения конституционности вызывает сомнения. Яркий пример: КС отменил закон о незаконном обогащении, как они считают, в соответствии с буквой закона. Это сделали при правлении Порошенко. Очевидно, он влиял на суд, чтобы обезопасить себя в случае проигрыша на выборах - чтобы сразу не начались уголовные преследования.

У нас всегда было так: кто владеет Конституционным Судом, тот и власть в стране. В КС, очень много политического влияния. Сами судьи распределены по квотному принципу, что неправильно. Указ президента неконституционный. Судьи КС занимается политикой там, где они должны занять жесткую позицию. Они всегда подстраиваются под политическое влияние и политические фигуры.

В отношении указа о роспуске парламента КС сейчас будет руководствоваться исключительно буквой закона и в политику они играть не будут и решение примут в пользу роспуска парламента.

Мы все живем в одном информационном поле. Судьи Конституционного Суда понимают, что сегодняшней избирательной кампании доминирует пропрезидентская сила. И президент точно будет на них влиять. Сейчас судьям КС очень дорого заниматься политикой – можно и за решетку попасть".

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии (2009-2013 годы):

"Указ Зеленского имеет явные признаки неконституционности. Владимир Зеленский - президент, вступивший в эту должность 20 мая 2019 года. До этого момента президентом был Петр Порошенко. Соответственно наличие или отсутствие коалиции с февраля 2016 года и до 20 мая 2019 года – это вопрос политической необходимости, правовой оценки и ответственности в вопросе: распустить – не распустить, был Петра Порошенко.

Сейчас с 20 мая 2019 года президент уже Зеленский, и он должен оценивать состояние парламента, в том числе и факт наличия в нем коалиции депутатских фракций на момент вступления им на свой пост. Его президентские полномочия обратной силы не имеют в этом вопросе. Это первое.

Второе. На сайте АП опубликована стенограмма встречи президента с лидерами парламентских фракций. Акцентирую, что новоизбранный президент провел, как сказано в названии стенограммы, встречу, а не консультации, на предмет досрочных выборов, как это предусматривает статья 90 Конституции Украины. Также в тексте стенограммы можно увидеть, что президент говорит, что он «всех собрал на встречу», а не на консультации. То есть Суду следует обратить внимание на юридические точности и определения во всех аспектах реализации статьи 90 Конституции Украины.

Это очень сложное дело, поэтому Конституционный Суд должен взвесить все аргументы и обстоятельства. К тому же, ему стоит учесть, что указ президента абсолютно немотивирован фактическими обстоятельствами, которые лежат в основе указа. Что неприемлемо в правовом государстве. Это третье.

При принятии решения Суд должен руководствоваться исключительно Конституцией Украины. А ее дух и буква гласит, что Указ о досрочных парламентских выборах должен соответствовать ее положениям, об этом кстати, говорит статья 16 Закона о парламентских выборах. Суду не стоит поддаваться влиянию политических рейтингов, корпоративных, личных и политических интересов кого-либо.

Парламент, и это его пробел и ответственность, не принял соответствующие положения Регламента, которые предусмотрены статьей 83 Конституции Украины. Речь идет о принципах формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, которые устанавливаются не только Конституцией Украины, но и Регламентом Верховной Рады Украины.

Соответственно судебному анализу подлежат положения Конституции Украины, решения самого Конституционного Суда, небесспорные, но существующие, а также фактическая ситуация конституционного спора - коалиционное соглашение, наличие качественного и количественного состава коалиции. Напоминаю, спор есть! И вот поэтому, нельзя ссылаться на аналогичный Указ Порошенко 2014 года, когда такого спора не было и конституционного контроля не было. И это важный момент.

Если не руководствоваться исключительно верховенством права, все это может обернуться против страны, самого президента, да и Суда. Уже это проходили! Дальнейшая делигитимизация государства – обеспечена!"