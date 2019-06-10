Полиция проверяет информацию о минировании нескольких харьковских вузов. Об этом 10 июня пишет отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Cообщения о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступили в понедельник на электронную почту вузов и полиции. Среди заминированных вузов - ХНУРЭ, педагогический университет, ХУПС им. Кожедуба, университеты городского хозяйства и искусств. "В настоящее время проводится осмотр помещений, прилегающей территории и осуществляется эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Агентство Интерфакс-Украина сообщает о заминировании шести вузов.

Напомним, что на пляже Харькова оборвался канатный мост, люди попадали в воду.

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