Апелляционный суд Киева отменил определение Голосеевского районного суда о продлении до 25 февраля 2019 года срока содержания под стражей Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Facebook.

Позиция защиты бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, так как 29 ноября 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменено постановление Верховной рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи".

В соответствии с законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" отмена постановления ВР Украины "Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи, сообщили в прокуратуре. Решение вопроса об увольнении с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура Автономної Республіки Крим

Напомним, Чернобук, по версии следствия, во время операции России по аннексии Крыма сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта. За это ему инкриминируют государственную измену.

Также мы писали, что Чернобук после аннексии полуострова выехал в Днепропетровск и устроился в местный апелляционный суд, в 2016 году Верховная Рада уволила его с должности. Однако в декабре 2018 года Верховный суд вынес решение об отмене постановления Верховной Рады об увольнении Валерия Чернобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской в связи с нарушением присяги.