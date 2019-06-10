По всему участку украинской границы с Молдовой, охваченной политическим кризисом, усилена охрана. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Усиление происходит сейчас за счет резервов от начальника юго-регионального управления, привлечены дополнительные силы для охраны как зеленого участка так и для осуществления контроля на пунктах пропуска", - сообщил Слободян.

По его словам особое внимание обращают на центральную часть молдавской границы. "Также уточнена взаимодействие со Службой безопасности Украины, Национальной гвардией и Нацполицией о проведении контрразведывательных мероприятий и иных действий", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, что СБУ из-за Молдовы усилила контрразведывательный режим против "агрессивных россиян".

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