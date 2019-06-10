в Украине с начала года корью заболели около 53 тысяч человек, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки заболевания (с лета 2017 года), корью заболели около 110 тысяч человек, 39 из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 23-й недели 2019 года корью заболели 1133 человека - 505 взрослых и 628 детей", - отметили в центре Минздрава.

С 25 мая по 6 июня, как отмечается, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:

Харьковской области (156 больных: 97 взрослых и 59 детей),

городе Киев (100: 51 взрослый и 49 детей),

Тернопольской области (89: 21 взрослый и 68 детей),

Львовской области (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка),

Киевской области (80: 40 взрослых и 40 детей).

Всего с 28 декабря 2018 года по 6 июня 2019 года корью заболели 53 112 человека - 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли, сообщили в ЦОЗ Минздрава.

Как сообщала "Страна", в Ровно от кори умерла трехмесячная девочка, малышка имела врожденный вирус, так как корью переболела ее мать во время беременности.

Ранее сообщалось, что с начала года корью заболели более пятидесяти тысяч человек. Также мы писали, что Украина попала в топ-3 мира с самой высокой заболеваемостью корью.