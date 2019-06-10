Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко 10 июня огласил первую десятку партии "Гражданская позиция", которая будет представлять политсилу на выборах в Раду. Об этом пишут Ліга.Новости.

Первая десятка политсилы выглядит следующим образом:

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко Народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко Лидер "Европейской партии" Николай Катеринчук Адвокат Марина Соловьева Секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило Депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк Глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский Экс-депутат Егор Фирсов Бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак

Напомним, согласно последним опросам, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко на выборах в Раду готовы поддержать 1,2% респондентов. Это значительно меньше пятипроцентного проходного барьера.

Также на выходных "Страна" публиковала уже озвученные первые десятки ведущих партий.