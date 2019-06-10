"Гражданская позиция" Гриценко назвала первую десятку списка
Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко 10 июня огласил первую десятку партии "Гражданская позиция", которая будет представлять политсилу на выборах в Раду. Об этом пишут Ліга.Новости.
Первая десятка политсилы выглядит следующим образом:
- Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко
- Народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов
- Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко
- Лидер "Европейской партии" Николай Катеринчук
- Адвокат Марина Соловьева
- Секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило
- Депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк
- Глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский
- Экс-депутат Егор Фирсов
- Бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак
Напомним, согласно последним опросам, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко на выборах в Раду готовы поддержать 1,2% респондентов. Это значительно меньше пятипроцентного проходного барьера.
Также на выходных "Страна" публиковала уже озвученные первые десятки ведущих партий.
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