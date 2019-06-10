Запланированное на вторник, 11 июня, рассмотрение искового заявления бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, который оспаривает свое смещение с поста судьи КСУ и увольнение с должности главы суда перенесено в связи с подачей апелляцией на определение об открытие производства по его жалобе.

Об этом сообщает источник "Страны" в судейских кругах, что находит свое подтверждение в отсутствии в плане-графике судьи по делу - Андрея Федорчука, соответствующего заседания.

По словам нашего источника, данное решение связано с подачей апелляционной жалобы представителями Конституционного суда, которые настаивают на неправомерности открытия дела по иску Шевчука вследствие неподсудности данного производства Окружному админсуду Киева.

Как следует из данных портала "Судебная власть", соответствующая апелляция была подана в минувшую среду, 5 июня.

Источник фото: court.gov.ua

"Ее распределили, поэтому слушание перенесены до принятия решения апелляционной инстанцией", - поясняет суть коллизии собеседник "Страны" в юридических кругах.

Сам экс-глава Конституционного суда на своей странице в Facebook написал, что узнал о переносе слушания по его иску за день до заседания.

"Безусловно, и Конституция, и Кодекс административного судопроизводства предусматривают такое право стороны. Однако, судя по уровню аргументации, становится очевидно, что такие действия лиц указывают на то, что им крайне важно каким-либо образом затянуть судебное рассмотрение, дабы не допустить восстановления меня в должности", - отметил Шевчук.

Источник фото: facebook.com/Станіслав Шевчук

Ранее сообщалось, что через неделю после скандального смещения с должности главы КСУ Станислав Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева, добиваясь возврата ему мантии и поста руководителя Конституционного суда.

Его жалоба была принята к рассмотрению судьей ОАСК Андреем Федорчуком, а предварительное слушание - назначено на 11 июня, аккурат на 50-летний юбилей Станислава Шевчука.

Ранее мы подробно анализировали каковы шансы Шевчука восстановится в должности.