В понедельник, 10 июня, в Молдове состоялись два параллельных заседания правительства. Об этом со ссылкой на NewsMaker пишет "Европейская правда".

Новое правительство Майи Санду провело свое первое заседание в здании парламента, а и.о. премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании Кабмина.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров. Они единогласно проголосовали за увольнение главы Госиснпектората полиции Александра Пынзаря. Глава МИД Андрей Нэстасе, который инициировал увольнение, заявил, что Пынзарь "служил уголовному олигархическому режиму".

Новых министров в здание Кабмина не пускают, его окружили протестующие и сотрудники полиции, которая продолжает подчиняться правительству Демократической партии во главе с Павлом Филипом.

Правительство Филипа, легитимность которого признал Евросоюз, провело параллельное заседание в Кабинете министров.

Напомним, 9 июня в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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