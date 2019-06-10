Турция направила ноту протеста Исландии, обвиняя сотрудников таможни аэропорта Рейкьявика в агрессии по отношению к футболистам турецкой сборной, которые прилетели на матч отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Анкара потребовала от властей островного государства принять дополнительные меры безопасности по отношению к турецкой сборной. Ноту протеста направили властям Исландии через посольство Турции в Осло. В ноте обращается внимание на "агрессивные действия сотрудников таможни, затянувших на 2 часа паспортный контроль в Международном аэропорту Кефлавик в Рейкьявике". "После этого турецких футболистов подвергли тщательной проверке. Багаж команды также долго осматривали", - говорится в сообщении.

Посол Турции в Осло Фазлы Чорман вылетел в Исландию, чтобы лично засвидетельствовать обеспокоенность Анкары и требовать осуществления необходимых мер безопасности.

Associated Press отмечает, что неизвестный мужчина держал щетку для чистки унитаза как микрофон, когда капитан команды Эмре Белезоглу говорил с турецкими журналистами. Министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу написал, что обращение с командой в Исландии "неприемлемо с точки зрения дипломатических и гуманных практик".

Матч Исландия-Турция пройдет в Рейкьявике во вторник, 11 июня.

Как сообщала "Страна", сборная Люксембурга летела во Львов на самолете с запахом гари и дыма.

Напомним, сегодня, 10 июня, украинская сборная сыграет против сборной Люксембурга во Львове, начало встречи в 21:45. Матч отбора на Евро-2020 рассудят словаки.