Савченко просит открыть дело по факту подкупа судей КС, которые решают судьбу роспуска Рады
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко просит Госбюро расследований начать уголовное производство по факту предложения (получения) неправомерной выгоды судьями Конституционного суда в деле по решению вопроса конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом говорится в депутатском запросе Савченко, который оказался в распоряжении "Страны".
При этом Савченко утверждает, что подкуп возможен из-за важности этого дела, но конкретных фамилий и фактов не приводит.
Фото: Страна.ua
Отметим, что завтра, 11 июня, КС рассмотрит вопрос об определении формы производства по делу относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.
Конституционным судом сейчас управляют две группы. Одна ориентирована на уходящую власть – БПП и "Народный фронт". Вторая – это судьи, назначенные еще при Януковиче (так называемые "стародонецкие"), которых пытаются материальными стимулами сманить на свою сторону в этом вопросе "фронтовики". На чьей стороне окажется правосудие, анализирует "Страна" здесь.