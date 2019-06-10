Внефракционный народный депутат Надежда Савченко просит Госбюро расследований начать уголовное производство по факту предложения (получения) неправомерной выгоды судьями Конституционного суда в деле по решению вопроса конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом говорится в депутатском запросе Савченко, который оказался в распоряжении "Страны".

При этом Савченко утверждает, что подкуп возможен из-за важности этого дела, но конкретных фамилий и фактов не приводит.

Фото: Страна.ua

Отметим, что завтра, 11 июня, КС рассмотрит вопрос об определении формы производства по делу относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Конституционным судом сейчас управляют две группы. Одна ориентирована на уходящую власть – БПП и "Народный фронт". Вторая – это судьи, назначенные еще при Януковиче (так называемые "стародонецкие"), которых пытаются материальными стимулами сманить на свою сторону в этом вопросе "фронтовики". На чьей стороне окажется правосудие, анализирует "Страна" здесь.