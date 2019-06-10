Редакция газеты Верховной рады "Голос Украины" извинилась за высказывание своего журналиста Василия Чепурного, который ранее допустил ксенофобские высказывания в адрес украинского спортсмена Жана Беленюка. В "Голосе Украины" обещали рассмотреть вопрос целесообразности пребывания этого сотрудника на занимаемой должности.

"В связи с размещением собственным корреспондентом газеты "Голос Украины" в Черниговской области Василием Чепурным в своем аккаунте на Facebook частного мнения относительно определенных событий и своего личного отношения к отдельным людям, редакция газеты "Голос Украины" заявляет следующее:

Газета "Голос Украины", официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не разделяет позиции о предвзятом отношении к лицам, основанным на расовой, национальной или религиозной принадлежности. В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространении информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможность распространения информации, которая дискриминирует любого человека за его пол, язык, расу, религию, национальное, региональное или социальное происхождение или политические пристрастия.

В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов. Позиция не имеет ничего общего с редакционной политикой "Голоса Украины". Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения. По инициативе редакции в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено создание в качестве приложений к "Голосу Украины" изданий национальных меньшинств польского, венгерского, крымскотатарского, еврейского, армянского, болгарского народов.

В то же время заявляем, что редакция газеты "Голос Украины" не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий. Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В.Чепурного у всех, кого они унизили", - говорится в обнародованном заявлении парламентской газеты.

Напомним, что после публикации первой двадцатки партии "Слуга народа", Чепурной выразил недовольство тем, что в украинском парламенте может появиться первый темнокожий депутат. "Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека - выбрали президентом. Дали еврея- клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского "Слуга народа"). Может, нам еще транссексуала подсунут ли работа уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют!", - написал он.

Как сообщала "Страна", ранее Беленюк рассказал журналистам, зачем он собрался идти в Верховную Раду.

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