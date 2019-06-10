Ахметовская часть "Оппозиционного блока", которая объединилась с партией "Наши", партией "Видродження" и так называемой "партией мэров" ("Доверяй делам") идет на выборы под брендом "Оппозиционный блок", а ее список возглавит лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Об этом, по итогам съезда партии, сообщает ее пресс-служба.

Также в первую десятку вошли нардепы Вадим Новинский и Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, близкие к Ахметову мэры Мариуполя Вадим Бойченко и Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, юрист Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Ранее "Страна" писала, что переговоры об объединении "Оппозиционной платформы За жизнь" и ахметовской части "Оппозиционного блока" не увенчались успехом.

В "Оппоблоке" говорят, что лидеры "Оппозиционной платформы" не хотели делится с ними местами в списке и вышли из переговоров.

В "Платформе" же утверждают, что "ахметовцы" вели двойную игру пытаясь "продавать" свое неучастие в объединении Зеленскому и его команде (для которого "Оппозиционная платформа" является главным конкурентом на юго-востоке).

Также известно, что "партия мэров" связана с олигархом Игорем Коломойским (которому приписывают большое влияние на Зеленского) и создана, в том числе, чтоб оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы".

Оба мэра ранее активно поддерживали Петра Порошенко. Рината Ахметова также называли бизнес-партнером экс-президента по схеме "Роттердам+". Теперь же, после смены власти, все они настроены на выстраивание коммуникации с командой нового президента.

При этом совокупные рейтинги "ахметовской" части "Оппозиционного блока" и "партии мэров" по последним опросам составляют менее 2%.

Рейтинг "Оппозиционной платформы" - почти 11%.

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