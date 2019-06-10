В понедельник, 10 июня, Постоянная палата третейского суда опубликовала позиции Украины и России относительно юрисдикции Арбитражного трибунала в рассмотрении морского дела. 11 июня Украина будет представлять свои контраргументы в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина в иске обвиняет Россию в краже углеводных ресурсов и недр на миллиарды долларов; узурпации прав регулировать рыболовство, что сказалось на сотнях кустарных и промышленных рыболовных предприятий; вмешательстве в транзит через международный Керченский пролив, который ежегодно посещают почти 20 000 судов.

В этом арбитраже Украина просит Суд растолковать и применить Конвенцию ООН по морскому праву для определения правовых последствий морской поведения России. С учетом положений статей 286 и 288, которые устанавливают юрисдикцию в отношении "любого спора относительно толкования или применения Конвенции", этот Трибунал имеет компетенцию рассматривать этот спор.

Отметим, что недавно РФ объявила об обратном. Россия полагает, что Суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным относительно сухопутной территории Крыма.

Украина в свою очередь, настаивает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году общепризнанным, в том числе и Россией, является то, что Крым является частью Украины.

В РФ утверждают, что Суд не должен рассматривать иск Украины, так как Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами, а режим внутренних вод не регулируются Конвенцией ООН по морскому праву. Именно поэтому РФ утверждает, что спор, касающийся Азовского моря и Керченского пролива, не является спором относительно толкования или применения Конвенции.

Позиция Украины заключается в том, что Конвенция ООН по морскому праву применяется к Азовскому морю и Керченскому проливу.

Россия также считает, что требования Украины в этом деле касаются военной деятельности, исключенной из-под юрисдикции Трибунала.

Однако, позиция Украины заключается в том, что этот спор не касается военной деятельности, так как ни одна из специфических морских деятельностей, на которых Украина строит свои требования, не является военной по характеру.

Рассмотрение спора проходило так. 22 мая 2018 Российская Федерация подала свои возражения относительно наличия у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать дело инициированную Украиной Конвенции ООН по морскому праву. 27 ноября 2018 Украина подала свои письменные объяснения к требованиям; 28 января 2019 Россия подала ответ. 28 марта 2019 Украина подала свои возражения.

Напомним, трибунал в Гамбурге решил, что Россия должна освободить украинские корабли и моряков. В Москве не признают юрисдикции суда.

Также мы писали, что стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге. РФ обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно. Также Россия обвиняется в финансировании терроризма.