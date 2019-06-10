Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций и одновременно согласовать с Кабинетом министров кандидатуры новых 13 губернаторов. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник.

По его словам, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.

"Кандидатуры новых еще обсуждают", - сказал собеседник. Других деталей он не сообщил.

Напомним, что Кабмин утвердил увольнение 13 губернаторов. Так, утверждено представление на увольнение 13 глав областных государственных администраций - Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской. Но об этих ли главах идет речь сейчас - пока не известно.

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