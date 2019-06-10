В воскресенье, 9 июня, поезда №960/961, 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице совершили первые рейсы и стали курсировать на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Цена на билет составила 7,5 евро (около 224 гривны), в пути 4 часа евроколеей", - сообщил на своей странице в Facebook председатель правления АО Евгений Кравцов. Он добавил, что Укрзализныця готовилась к таким регулярным рейсам почти год.

"И для путешественников: расписание разрабатывали так, чтобы было удобно ехать дальше по Украине. В Словакии также хорошие пересадочные маршруты по Европе. Ну и не забывайте о маршруте Мукачево - Будапешт. Местные железнодорожники говорят, что направление сверхпопулярное", - прокомментировал запуск нового поезда Кравцов.

Как отметили в Укрзализныце, ежедневно по направлению будут курсировать два дизель-поезда ZSSK. Поезд № 960/961 Кошице - Мукачево отправляется в 09:10 и прибывает в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд отправляется из Мукачево в 14:54 и прибывает в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево - Кошице отправляется в 12:01 и прибывает в Мукачево в 16:42. Обратно поезд отправляется в 18:20 и прибывает в Кошице в 21:33. Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Расписание указанно по местному времени, а подробно с ним ознакомиться можно на сайте Укрзализныци. Билеты доступны в международных кассах.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Как сообщала "Страна", поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.

Напомним, 2 апреля в Мукачево встретили тестовый поезд из словацкого Кошице.

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