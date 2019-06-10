Сын продюсера Бари Алибасова, у которого выявили осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб, рассказал, что он все же приходил в сознание. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Бари Алибасова-младшего, его отец пришел в сознание утром в понедельник, 10 июня.

"С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор", - сказал сын музыканта и продюсера.

Кроме того, из-за циркулярного ожога пищевода появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.

Напомним, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его со стаканом сока.

Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка. 6 июня музыкального продюсера погрузили в медикаментозный сон.

Также мы писали, что семья Алибасова готовит иск в суд к производителю средства для очистки труб.