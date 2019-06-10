Украина планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 10 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs. В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10- летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).

Как сообщает УНИАН, в составе украинской делегации на этих встречах будут министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Напомним, американский финхолдинг JP Morgan ухудшил прогнозы по евробондам украинских госбанков из-за проблем с МВФ.

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