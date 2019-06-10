Железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ на аннексированный полуостров стартует 9-10 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

За 45 суток до открытия движения, то есть в октябре, начнется продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту. Их можно будет купить в кассах, сообщается, что "в настоящее время прорабатывается возможность приобретения билетов на поезда через интернет".

Первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов.

Пассажирские поезда будут ходить из Симферополя, Севастополя, Евпатории, Феодосии в аннексировнном Крыму в российские города: Краснодар, Мурманск, Екатеринбург и другие. Среднее время нахождения в пути поезда Москва - Симферополь составит 35 часов.

Напомним, ранее Путин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят раньше срока.

Как сообщала "Страна", пробный запуск железнодорожного движения по "Крымскому мосту" планируется на август-сентябрь 2019 года.