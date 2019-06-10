Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось в Винницкой области нет, городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГcЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет", - написал Гройсман Он также отметил, что городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

Фото: twitter.com/vgroysman

Тем временем в Винницкой ОГА заявили, что среди препаратов, попавших в Рось, инсектицидов не было.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко.

"По состоянию в 8 часов утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - объясняет Гижко

Как сообщала "Страна", в связи с выбросом химикатов в Рось прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Умань и Белую Церковь. Водоснабжение г.Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза из бюветов.

Напомним, 9 июня в результате аварии автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил, произошел выброс химикатов в приток реки Рось (в пруд, а затем в реку Рось попало около 800 литров химикатов. На территории Погребищенского района погибла рыба в водоемах). Полиция установила, что гербициды были похищены с сельскохозяйственных предприятий Винницкой области. Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи инсектицидов.