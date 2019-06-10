В заявку сборной Украины на матч квалификации Евро-2020, который состоится 10 июня во Львове, вошли 23 футболиста, в том числе пропустивший недавнюю игру с Сербией полузащитник Марлос. Об этом пишет Tribuna.

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Защитники: Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Игорь Пластун, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Шепелев, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Марьян Швед, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Роман Безус, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук и Артем Кравец.

А вот защитник Богдан Бутко и нападающий Артем Беседин пропустят сегодняшний матч из-за травм. Также в заявке нет Андрея Ярмоленко, который к июньским матчам не готовился.

Напомним, сборная Украины не оставила камня на камне от обороны команды Сербии в отборе к Евро-2020 и победила 5:0.

Сегодняшний матч Украина - Люксембургом состоится во Львове, начало - в 21:45, "Страна" будет вести онлайн-трансляцию игры.