Украинка Ирина Геращенко, победив на соревнованиях в Релингене 9 июня, возглавила мировой топ-лист сезона по прыжкам в высоту. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Отмечается, что Геращенко с первой попытки преодолела 1,99 метров, тем самым улучшив личный рекорд и выполнив олимпийский норматив в Токио-2020. По данным Федерации, после этого спортсменка попробовала свои силы на высоте 2,01 м, однако пока преодолеть их ей не удалось.

Ирина Геращенко. Фото: pictures.zimbio.com

Сообщается, что в секторе для прыжков в высоту выступала также Юлия Чумаченко, которая с результатом 1,92 м она стала третьей.

На дистанции 400 метров с барьерами соревновались две украинки, однако бежали они в разных забегах. Елена Колесниченко стала третьей в финале А (57,22 с), а Мария Миколенко выиграла финал В с результатом 56,83 с.

Напомним, что Ирина Геращенко до этого также прыгнула почти на два метра в столице одной из стран НАТО.

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