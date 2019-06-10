BlaBlaCar планирует ввести полноценную платную подписку за свой сервис для украинцев уже в этом году. Об этом сообщил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко, передает Liga.net.

"Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года. Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", - сказал он. "Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичны, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - пояснил Лазаренко.

Напомним, с 10 октября сервис начал внедрять в Украине платный доступ к бронированию мест у водителей.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис начал работать на территории Украины в феврале 2014 года. Через 4 года украинский рынок вошел в топ быстрорастущих стран для BlaBlaCar. На сегодняшний день BlaBlaCar работает в 22 странах мира, а общее количество пользователей превышает 65 млн человек.

Ранее "Страна" сообщала, что BlaBlaCar ввел новый метод поиска попутчиков из пригорода. Также стало известно, что BlaBlaCar собираются запретить через суд в России.