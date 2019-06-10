Президент Владимир Зеленский 10 июня отправил в отставку начальника управления Службы безопасности в Ровенской области Василия Бедрия. Об этом соответствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №355 от 10 июня, Бедрий Василий Васильевич уволен с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Отметим, что Бедрий занимал должность с 2015 году, его назначил экс-президент Петр Порошенко, в 2017 году экс-глава государства присвоил ему звание генерал-майора.

Василий Бедрий. Фото: InfoResist

Напомним, 31 мая своим указом Зеленский уволил главного следователя СБУ. Также в этот же день президент уволил Кононенко из СБУ.

Помимо этого, он подписал указ об отставке начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.