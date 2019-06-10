Во Львове с 9 по 10 июня в инфекционную больницу с жалобами на отравление госпитализировали 18 человек. По предварительной информации, все они отравились на свадьбе в ресторане "Червона рута" во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе, которая состоялась 8 июня, было около 100 человек. По состоянию на 09:00 10 июня за помощью обратилось 20 человек, из них 1 ребенок, 2009 года рождения. Госпитализированы в областную инфекционную больницу 18 человек, в том числе 1 ребенок. Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.

Как сообщала "Страна", в лагере на Буковине отравились сразу 30 детей, у всех - рвота.

Напомним, во Львове на Пасху отравились 57 бойцов Нацгвардии.

"Страна" также сообщала, как в Черкассах неизвестным веществом отравились сразу 75 школьников.