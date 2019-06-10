Силовики принудительно доставили в Киев из Беряднска для избрания меры пресечения подозреваемого в организации убийства экс-АТОшника Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которого ранее Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи. Об этом Украинским новостям сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сигида (подозреваемый - прим. ред.) приводом доставлен в Киев", - сообщила она. По ее словам, в 12:00 Печерский райсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу.

Напомним, что ночью в четверг, 6 июня, Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, предполагаемого организатора убийства Олешко. Как сообщила журналистка Наталья Седлецкая, Сигида - "ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика". "Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры", - рассказала Седлецкая.

Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек.

Основной версией в деле Олешко является совершение убийства на почве личных отношений в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности.