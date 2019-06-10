В понедельник, 10 июня, гривня на межбанке укрепилась, при открытии торгов ее курс составлял 26,45-26,48 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на портале Finance.ua.

Так, уже по состоянию на 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США - 26,42 - 26,44 грн;

евро - 29,83 - 29,85 грн.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,36 - 26,65 грн. Евро покупают по 29,66 грн, продают по 30,14 грн. На "черном" рынке доллар торгуется по 26,44 - 26,49 грн, евро - 29,77 - 29,89 грн.

Напомним, банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара на этой неделе после падения на прошлой.

Также мы писали, что перед выходными на межбанке Украины гривня немного подросла.