На харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились отдыхающие. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook.

По словам очевидцев, на Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и начала его раскачивать. Конструкция не выдержала и обрушилась вместе с людьми. Никто не пострадал, несколько человек отделались царапинами и ссадинами.

На этот мост обычно пропускали ограниченное количество людей, чтобы не перегружать сооружение. Но в воскресенье на пляже не было охраны."Обычно на мост пускали не более четырех человек, но сегодня охрана отсутствовала и посетители решили оторваться по полной", - прокомментировал происшествие свидетель.

Видео: facebook.com

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