Пограничная полиция Молдовы в понедельник, 10 июня, отказала во въезде в страну съемочной группе российского "Пятого канала", журналистов депортируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в аэропорту Кишинева.

Глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки сказала агентству, что пока не располагает сведениями об инциденте. "Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ", - пообещала Новицки.

По состоянию на 10:40, на сайте полиции нет соответствующего сообщения. Ранее пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", а также работникам "Комсомольской правды" и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона.

Напомним, 9 июня, в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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