В партийном списке "Слуги народа", который политсила огласила 9 июня, №37 - прокурор Днепровской областной прокуратуры Владлен Неклюдов, который известен тем, что любит петь и даже записывает клипы. Об этом пишет "Первый городской".

Так, Неклюдов исполняет музыкальные композиции на корпоративах, вечерах и для друзей. Сообщается, что несколько лет назад Неклюдов пел даже для скандально известного украинского экс-генпрокурора Пшонки.

У прокурора есть свой YouTube-канал, который, как отмечено в описании, "создан для тех, кто любит музыку и авторство и всё, что с ней связано". На нем выкладываются видео с творчеством Неклюдова: cover version и его авторские песни.

Известно, что в 2015 году Владлен Неклюдов намеревался возглавить Криворожскую прокуратуру № 2, но по результатам предварительного тестирования оказался на 14-м месте из 16. Также он был прокурором в резонансном деле — ДТП в Кривом Роге, которая произошла в 2018 году.

Отметим, что согласно соцопросам, 37 место в списке является практически стопроцентно гарантирующим место в Раде.

Видео: YouTube/ Владлен Неклюдов

Видео: YouTube/ Первый Городской. Кривой Рог

Напомним, "Страна" подробно писала о других кандидатах из партийного списка "Слуги народа".

Также, согласно последним опросам, в Раду пройдут 5 политсил во главе со "Слугой народа". "Оппоплатформа" на втором месте.