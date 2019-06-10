Разработчик игр EA Sports выпустила трейлер FIFA 20, в котором показали недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве. В трейлере также присутствуют кадры с уличным футболом. По информации The Village, съемками видеоролика в Украине занималась киевская продакшн-компания Radioaktive Film.

В съемках трейлера FIFA 20 приняли участие украинские стрит-футболистки, рекламу записывали в апреле на Дарнице в течение дня.

Сама игра выйдет 27 сентября 2019 года. Компания также рассказала об изменениях геймплея, которые ждут игроков в новой части серии. Так, можно будет создать своего игрока, выбрать экипировку и демонстрировать свой стиль на игровых площадках по всему миру.

Недостроенный Дарницкий вокзал

Дарницкий вокзал в режиме реального времени

Как сообщала "Страна", китайский бойбенд WayV снял в Киеве видеоклип, в кадры попали улица Сагайдачного и самолет "Антонов".

Напомним, американская звезда Майли Сайрус выпустила клип, который снимали на Дарницком мосту в Киеве.

Также мы писали, как Ванесса Паради выпустила клип Kiev. В комментарии пришли украинцы и стали писать, что правильно Kyiv.