Во вторник, 11 июня, в Украине будет жарко, при этом дожди вероятны в некоторых западных и северных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха завтра днем ​​составит +30...+34 градуса, в западных областях +27...+31 градус. Такие лютые градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, дожди с грозами вероятны в западных областях, в северной части страны и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град.

Что касается запада страны, грозовые дожди тут маловероятны на территории, прилегающей к западной границе Украины. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса. В Киеве вторник будет жарким, +30...+32 градуса, днем ​​возможен локальный дождь с грозой.

"К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, вздохнуть легче можно будет 16-17 июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, 10 июня в большинстве регионов пройдут дожди с грозами.

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