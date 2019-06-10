Радикальная партия Олега Ляшко выдвинула кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду по 90 одномандатным округам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Претендентов на членство в парламенте от партии по мажоритарным округам утвердил в понедельник съезд политической силы, который прошел в Киеве у памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, делегаты съезда уполномочили Евгения Видмиша представлять "Радикальную партию" в Центральной избирательной комиссии на внеочередных выборах. Согласно информации на сайте Верховной Рады, в настоящее время Видмиш является помощником народного депутата из фракции "Радикальной партии" Алексея Кириченко.

Также "Страна" писала, что в первой пятерке списка "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду идут: лидер этой политической силы Олег Ляшко, народные депутаты нынешнего созыва парламента из одноименной фракции Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп из фракции "Народный фронт" Иван Савка.

Напомним, сегодня, 10 июня, в Киеве также проходит съезд "Батькивщины", куда пришли Наливайко и Наливайченко. Лидер партии Юлия Тимошенко объявила о готовности к коалиции с партией Зеленского.