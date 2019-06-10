Большая часть украинцев из тех, кто определился, хотели бы видеть основателя объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко в кресле премьер-министра Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проходил с 26 мая по 7 июня, в нем принимал участие 2021 респондент. Оказалось, что большинство украинцев затрудняются ответить на вопрос, кого бы они хотели видеть главой правительства после президентских выборов (36%).

Из тех, кто определился, большинство - 12,9% респондентов - отдали бы предпочтение Юрию Бойко. 11,3% опрошенных хотят видеть премьером лидера партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана, 4% - экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 2,6% - экс-президента Петра Порошенко или мэра Львова Андрея Садового, 2,2% - экс-премьера Арсения Яценюка.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг" на парламентских выборах рейтинг партии Зеленского почти 50%, на втором месте "Оппозиционная платформа".

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