В новый созыв Верховной Рады могут пройти пять политсил, если бы внеочередные выборы проходили в начале июня. Среди победителей - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "БПП "Солидарность" (после переименования – "Европейская солидарность") и ВО "Батькивщина". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26 мая - 7 июня.

Согласно обнародованным в понедельник на сайте КМИС данным, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32,1% всех респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (после переименования – "Европейская солидарность") получил бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1% соответственно), ВО "Батькивщина" - 5,1% (5,5% и 7,8% соответственно).

С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах в парламент также имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду партия "Голос" Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

За партию "Сила и честь" отдали бы свои голоса 2,5% респондентов, (2,7% среди тех, кто собирается голосовать и 3,8% среди тех, кто определился с выбором), за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,9% опрошенных (2,1% и 2,9% соответственно). ВО "Свобода" готовы поддержать 1,3% респондентов (1,4% и 1,9% соответственно), а "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 1,2% (1,3% и 1,8% соответственно).

Все остальные партии в списке набрали бы менее 1% голосов, в частности "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 0,3% всех респондентов, 0,4% среди тех, кто собирается голосовать и 0,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

При этом 24,2% респондентов заявили, что не определились, за какую партию они бы сейчас голосовали, еще по 1,5% отказались ответить, либо сказали, что испортили бы бюллетень, а 6,6% - не принимали бы участия в голосовании.

Электоральные настроения населения по выборам в Верховную Раду

32,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

7,8% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Жизнь",

5,4% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность",

5,1% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,7% - за партию "Голос",

2,5% - за партию "Сила и Честь",

1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

1,3% - за партию "Всеукраинское объединение« Свобода",

1,2% - за партию "Гражданская позиция",

0,6% - за партию "Оппозиционный блок",

0,4% - за партию "Наши",

0,4% - за партию "Возрождение",

0,4% - за партию "Объединение "Самопомощь",

0,3% - за партию "Украинская стратегия",

0,3% - за партию "Левая оппозиция",

0,3% - за партию "Национальный корпус",

за другие партии - всего 2,4%, 1,5% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 6,6% - решили не участвовать в голосовании, 24,2% - не определились, за кого голосовать, 1,5% - отказались отвечать на вопросы.

Фото: kiis.com.ua

Проценты по отношению к тем, кто определился

48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

11,8% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Жизнь",

8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность",

7,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

5,6% - за партию "Голос",

3,8% - за партию "Сила и Честь",

2,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

1,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода",

1,8% - за партию "Гражданская позиция",

0,9% - за партию "Оппозиционный блок",

0,7% - за партию "Наши",

0,6% - за партию "Возрождение",

0,6% - за партию "Объединение "Самопомощь",

0,5% - за партию "Украинская стратегия",

0,5% - за партию "Левая оппозиция",

0,4% - за партию "Национальный корпус",

за другие партии - всего 3,6%.

Фото: kiis.com.ua

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 26 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. По результатам последнего социологического опроса группы "Рейтинг", от "Слуги народа" в Верховную Раду пройдет 137 человек, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 30 человек, партии Порошенко - 20, "Батькивщины" - 20 и партии Вакарчука - 16 человек.

Как сообщала "Страна", рейтинг партии Зеленского достиг почти 50%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа" - новый опрос.