Список Всеукраинского объединения "Батькивщина" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Список кандидатов в народные депутаты был утвержден и обнародован на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в первую пятерку списка политсилы также вошли зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Ранее появился прогноз по распределению мест в новой Раде. Так, от "Слуги народа" пройдет 137 человек, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 30 человек, партии Порошенко - 20, "Батькивщины" - 20 и партии Вакарчука - 16 человек.