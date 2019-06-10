Киев оказался на 13-м месте в рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира и на 4-м среди городов Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации.

Всего в рейтинге поучаствовали 403 города из 56 стран. По данным исследования, загруженность киевских дорог выросла на 2% в 2018 году и составила 46%. В будние дни столичным автомобилистам приходится потратить не менее часа на получасовую поездку по городу. При этом наибольшее количество пробок (107%) было во время снегопада в прошлом году на 1 марта.

В тройку городов мира с самыми загруженными дорогами вошли Мумбаи (Индия), Боготы (Колумбия), Лима (Перу). Загруженность 65, 63 и 58% соответственно.

Среди европейских городов первой оказалась Москве (5 место в общем рейтинге). Далее расположились румынский Бухарест (11 место) и Санкт-Петербург (12 место). Далее - Киев (13 место). Самые свободные дороги оказались у городов Кадис (Испания) и Гринсборо Хайпойнт (США) с 9%.

По данным исследования, мировой ТОП-20 по количеству пробок на дорогах выглядит так:

Скриншот: tomtom.com

Напомним, в день инаугурации Зеленского в Киеве образовались огромные пробки до Окружной.

Также мы писали, что Зеленский собрался переехать с администрации на Банковой, чтобы избежать пробок в Киеве.