В первой пятерке списка "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду - лидер этой политической силы Олег Ляшко, народные депутаты нынешнего созыва парламента из одноименной фракции Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп из фракции "Народный фронт" Иван Савка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий список кандидатов в народные депутаты от "Радикальной партии" по многомандатному избирательному округу политическая сила утвердила на своем съезде 10 июня, который проходит у памятника Тарасу Шевченко.

Далее в списке следуют руководитель исполкома "Радикальной партии" Олег Аверьянов, народные депутаты из одноименной фракции в парламенте, руководитель Киевской областной организации партии Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский.

Двенадцатым номером списка "Радикальной партии" идет один нардеп Георгий Логвинский, который в нынешний созыв Верховной Рады прошел по спискам партии "Народный фронт" и в настоящее время является членом одноименной фракции. За ним в списке следуют нардепы из фракции "Радикальной партии" в Раде Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев. При этом Ляшко перед выдвижением кандидатов по многомандатному округу отметил, что до 8 июля недобропорядочных людей можно будет исключить из списка, и призвал однопартийцев и журналистов тщательно изучить членов списка.

Напомним, сегодня, 10 июня, в Киеве также проходит съезд "Батькивщины", куда пришли Наливайко и Наливайченко. Лидер партии Юлия Тимошенко объявила о готовности к коалиции с партией Зеленского.

Как сообщала "Страна", националисты также пошли на объединения. Мы анализировали их шансы попасть в Раду.

Ранее стало известно, что экс-президент Петр Порошенко станет новым спонсором Олега Ляшко.