Утром в понедельник, 10 июня, в Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Верховной Рады, Минобороны, нескольких станций метро и магазинов. Об этом сообщает Telegram-канал "Kyiv LIVE".

В частности, поступило сообщение о взрывчатки станций метро "Олимпийская", "Театральная", "Золотые ворота", "Печерская" и "Теремки". Также было объявлено о минировании Верховной Рады Украины, Министерства обороны Украины, магазина "Дары моря" и гипермаркета Metro.

Скриншот: t.me/KyivLIVE

Напомним, 6 июня волна минирований в Киеве вслед за больницами и ТРЦ достигла шаурмы у Самира и киевской перепички.

Также мы писали, что ранее из-за сообщения о минировании из больницы в Печерском районе Киева эвакуировали 700 человек.