В понедельник, 10 июня, в Киеве проходит съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина". Лидер партии Юлия Тимошенко вместе с активистами партии поднялась на сцену, которая установлена во дворе офиса партии. Рядом на сцене с лидером партии народные депутаты Сергей Соболев, Григорий Немыря, Александр Абдулов, Алена Шкрум, Андрей Кожемякин. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди участников также присутствуют внефракционный народный депутат Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, руководитель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

Во время выступления на сцене Тимошенко предложила назвать большинство в будущей Раде "коалицией действий". В парламенте нового созыва народные депутаты готовы работать в коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского и другими проевропейскими силами, заявила лидер партии Юлия Тимошенко. "Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", сказала Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

По словам Тимошенко, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" - "должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты".

Напомним, внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает партию "Слуга народа", которая ведет в Раду земляков, людей Авакова, журналистов с 1+1, экспертов из Института Антона Геращенко.