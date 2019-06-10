В понедельник, 10 июня, во Львове футбольная сборная Украины сыграет в четвертом туре группового этапа отбора на Чемпионат Европы (Евро-2020). Соперником подопечных Андрея Шевченко станут игроки сборной Люксембурга.

Начало игры на "Арене Львов" - в 21:45. Онлайн-трансляция доступна на ТРК Украина и Футбол 1.

"Страна" ведет подробный текстовый репортаж:

42 Родригес нарушил правила на Малиновском недалеко от штрафной Люксембурга. Около 25-27 метров до ворот

40 Миколенко "запустил" Яремчука длинным забросом к линии штрафной Люксембурга, на сантиметры опередили его игроки Люксембурга

38 Штрафной разыграли "красные" и навесили в штрафную Пятова. Гол. Хорошо, что из офсайда! Счет прежний.

35 Полузащитник Люксембурга Лоран Янс прорвался по левому флангу, сместился в центр к штрафной и мощно пробил по воротам Андрея Пятова. Справился наш вратарь!

34 Атакуют наши футболисты! Сейчас на своем левом фланге особо активен Зинченко

31 Удар! Из-под перекладины достает мяч вратарь Люксембурга Энтони Морис. Угловой!

30 Да Мота выскочил из стенки за мгновение до удара Руслана Малиновского и получил очередную желтую Люксембурга. Штрафной удар повторит Руслан Малиновский.

29 Оливье Тилль сбивает подкатом почти ворвавшегося в штрафную Люксмембурга Евгения Коноплянку. Желтая карточка и наш штрафной почти у линии.

25-26 Снова "пожар" в штрафной совсем не Люксембурга. Активничают гости. Уф, наши вынесли мяч!

59\41 % по владению мячом в польшу сборной Украины сейчас

24 Контролируют мяч подопечные Андрея Шевченко. Комбинировался в центре поля, а затем запустился по правому флангу Караваев. Догнал мяч почти у линии поля и прострелил в штрафную - угловой!

18 И снова опасность у наших ворот. Родригес получил мяч в штрафной сборной Украины после точной передачи с правого фланга атаки и пробил очень-очень рядом со штангой

14 И стремительная атака сборной Украины вслед. Снова Степаненко подключается к атаке и пробивает. В следующий раз повезет больше!

13 А вот и ответ Люксембурга. Пробивал Баррейро, Пятов прыгал в угол. Угловой.

9 Навес и перекладина! Тарас Степаненко пробил после навеса всё того же Коноплянки.

8 Коноплянка заработал еще одни угловой по своей левому флангу, простреливая в штрафную Люксембурга

Фото: twitter.com/Alivka78

6 ГООООООООООООООООЛ! Роман Яремчук!!!!!!!!!!!!!! Украина ведет 1-0. Малиновский получил мяч низом после розыгрыша углового и правой ногой, будучи левшой, отлично навесил в штрафную соперников! А там - расторопней всех оказался Роман Яремчук

5 Быстро доставляют мяч к воротам Люксембурга наши футболисты. Но пока без угроз. Пристреливается Малиновский

1-2 Затяжная атака сборной Украины. Она вспыхнула после сольного прохода Коноплянки и смещения с левого фланга в центр. Затем последовал пас на Яремчука в район вратарской, но развернутся и пробить защитники ему помешали.

21:45 (1) С Богом! Поехали! Матч начался!

21:39 И наш - следом

Видео: youtube.com/XL Live

21:37 На стадионе звучит гимн Люксембурга:

Видео: youtube.com/XL Live

21:33 "Украина, в первую очередь, сильна своим коллективом. Конечно, вы ожидаете (что я выделю - Прим.Ред.) Коноплянку или Цыганкова, которые забили по 2 гола в пятницу, но в Украины есть очень много хороших игроков. Это, в первую очередь, центр поля – Зинченко и Малиновский играют на топ-уровне. Выделять одну или две фамилии я бы не стал", - отметил перед игрой наставник Люксембурга Люк Хольц.

21:24 Из пяти предыдущих выездных матчей команда Люксембурга проиграла только один. Надеемся, сегодня будет второй

21:19 Спортивный комментатор из английского Манчестера Сэм Маттерфейс ожидает сегодня "живой игры". Также он с нетерпением ждет действий связки Караваева-Цыганкова.

Фото: twitter.com/sammatterface

21:17 Футболисты Люксембурга тоже начали разминку, но действуют обособленно друг от друга. Наши игроки, напротив, держаться все вместе

21:10 На сегодняшнюю игру прибыли 120 болельщиков сборной Люксембурга.

"Это же сколько магазинов осталось без продавцов", - отмечает Артур Валерко. "120 болельщиков, 23 игрока + тренеры - половина страны прибыла в Украину! Уважение таким энтузиастам!"

Фото: twitter.com/ArchieValerko

20:59 Наши игроки уже вышли на газон "Арены Львов" на предматчевую разминку. Скоро всё начнется!

20:58 В параллельной игре нашей группы "В" сборная Сербии дома примет команду Литвы. Подопечные Младена Крстаича полны решимости реабилитироваться

20:57 Появились стартовые составы команд:

Украина: Пятов - защитники - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - полузащитники - Степаненко, Малиновский - атакующие - Цыганков, Зинченко, Коноплянка - нападающий - Яремчук.

В резерве Андрея Шевченко: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко.

Люксембург: Морис - защитники - Шано, К. Мартинс, Герсон - полузащитники Янс, О. Тилль, Баррейро Мартинш, М. Мартинс - атакующий - В. Тилль - нападающие Родригес, Да Мота.

Запасные: Шон, Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Яниш, Торпел, Скендерович.

Фото: uefa.com

20:45 Украинские футболисты выйдут на поле в желтой форме, их соперники - в красной.

20:40 Игру рассудит команда арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем.

Ситуация перед игрой

Люксембург. Сборная Люксембурга на этой неделе не обошлась без приключений. Игроки летели на самолете в Вильнюс, на игру против Литвы, когда почувствовали запах гари и дыма. После полета футболисты пожаловались главе Федерации футбола Люксембурга Полу Филиппу, чтобы им заменили самолет. Но для перелета из Вильнюса во Львов люксембуржцам вновь пришлось лететь на злополучном забронированном борту. Оказалось, что у воздушного судна были проблемы с вентиляцией. Самолет успешно приземлился во Львове, хотя в салоне во время полета и была напряженная атмосфера.

Жерсон Родригес, автор автогола в первом матче против Украины, сказал, что у команды хороший настрой и она собирается навязать борьбу украинцам. В целом Люксембург подходит к матчу во Львове в хорошей форме.

Украина. В заявку сборной Украины, которую главный тренер Андрей Шевченко не стал менять после матча с Сербией, вошли 23 футболиста, в том числе пропустивший недавнюю игру с Сербией полузащитник Шахтера Марлос. А вот защитник Богдан Бутко и нападающий Артем Беседин пропустят сегодняшний матч из-за травм. Также в заявке нет Андрея Ярмоленко, который к июньским матчам не готовился.

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко перед игрой сказал, что все ребята находятся в тонусе и успели восстановиться после игры с сербами 7 июня. Он отметил, что в команде проанализировали футбол сегодняшнего соперника, и что это будет совсем другая игра, чем с сербами.

Положение в группе отбора на Евро-2020

7 июня сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе к Евро-2020. После этой победы Украина возглавила свою группу с 7 очками, добытыми в трех матчах. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. У Португалии 2 очка - после двух игр. Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

В рамках отбора на Евро-2020 Украина встречалась с Люксембургом 25 марта. Игра завершилась победой "сине-желтых" - 1:2. Тогда на 40-й минуте забил Виктор Цыганков, второй год украинцам принес игрок соперника Жерсон Родригес, который забил мяч в свои ворота на 90+3.

Пока у Украины неплохие шансы на выход в Евро-2020, но для этого сегодня нужно победить Люксембург.