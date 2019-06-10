Прихожане УПЦ МП обратились к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот вернул им храм Святого Николая Чудотворца в селе Жидичев, который силой был захвачен еще в феврале 2019 года представителями УПЦ КП и сторонниками ПЦУ. Соответствующее обращение опубликовано в Facebook.

"Дорогой господин Президент. Обращаемся к Вам мы, жители села Жидычин и прихожане Свято-Николаевского храма, который у нас рейдерским способом захватили сторонники ПЦУ, с простым требованием - чтобы каждый из нас мог жить согласно закону. Как закону государственному, так и закону Божьему. Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками", - сказал в видеообращении иерей Роман Гелета.

Видео: YouTube/ Правблог

Напомним, "Страна" публиковала видео, как 22 февраля представители УПЦ КП и сторонники ПЦУ штурмовали храм Святого Николая Чудотворца УПЦ МП в селе Жидичев на Волыни.

Также мы писали, что в конце мая под Черновцами сторонники ПЦУ атаковали храм. Прихожане обратились к Зеленскому.