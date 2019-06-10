Утром в понедельник, 10 июня, в Киеве возле здания Генеральной прокуратуры Украины проходит пикет, участники которого требуют объявить подозрения предполагаемым заказчикам убийства Екатерины Гандзюк. Соответствующее видео опубликовано в Facebook журналиста Богдана Кутепова.

Участники акции держат плакаты с именами вероятных заказчиков убийства: председателя Херсонской обладминистрации Андрея Гордеева, заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

Активисты написали на асфальте под зданием Генпрокуратуры: "Требуем приговоров заказчикам!". Активисты скандировали: "Юра, выходи!", а также "А Юра выйдет?" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Под Генпрокуратурой также были и правоохранители, которые охраняли здание ГПУ и наблюдали за происходящим.

Видео: Facebook/ Bohdan Kutiepov

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Никиту Грабчук, непосредственно напавшего на активистку - к 6. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь в случае признания его виновным Мангеру светит лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.