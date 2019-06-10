В Одессе во время концерта на Потемкинской лестнице в воскресенье, 9 июня, от сильного ветра упала металлическая конструкция с установленным на ней звуковым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней", - рассказали правоохранители. По их словам, оперативно среагировав, курсанты быстро отвели гражданское население подальше от конструкции, и та, рухнув, никого не задела.

Как сообщает "Думская", концерт был организован мэрией в поддержку партии "Доверяй делам". Перед обрушением конструкции мэр города Геннадий Труханов с 20 депутатами горсовета также были на сцене. В это время на экране крутили ролики о достижениях одесского мэра.

Полиция отводит людей с места ЧП в сторону Фото: dumskaya.net

Концерт был организован в честь так называемой "партии мэров" (партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса "Доверяй делам", которая объединилась с ахметовской частью "Оппозиционного блока", "Наши" и "Видродженням" ради парламентских выборов.

Также известно, что "партия мэров" связана с олигархом Игорем Коломойским (которому приписывают большое влияние на Зеленского) и создана, в том числе, чтоб оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы". Оба мэра ранее активно поддерживали Петра Порошенко. Рината Ахметова также называли бизнес-партнером экс-президента по схеме "Роттердам+". Теперь же, после смены власти, все они настроены на выстраивание коммуникации с командой нового президента.

При этом совокупные рейтинги "ахметовской" части "Оппозиционного блока" и "партии мэров" по последним опросам составляют менее 2%.