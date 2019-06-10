С 10 июня Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой из-за вмешательства РФ в выборы в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины относительно радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник утром.

Скриншот: Facebook/ Служба безпеки України

Напомним, 9 июня, в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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