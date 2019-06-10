Юристы украинского ГП "Антонов" добиваются ареста пяти самолетов Ан-124–100 "Руслан" российской группы компаний "Волга-Днепр", чтобы доказать, внесенные в их конструкцию изменения, неодобренные разработчиком. Решение об аресте самолетов принял Подольский райсуд Киева, его уже направили в 40 государств, в том числе в США и страны ЕС, требуя исполнения.

Напомним, "Волга-Днепр" в 2018 году отказался от услуг "Антонова" по поддержанию летной годности, из-за чего предприятие теряет $5–6 млн в год. Об этом сообщает "Коммерсант".

В решении говорится о том, что эксплуатация самолетов на территории Украины запрещена. Юридическая фирма "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы "Антонова", сообщила, что арест наложен на принадлежащие "Волга-Днепру" самолеты RA-82068, RA-82078, RA-82045, RA-82046, RA-82077.

"Любым третьим лицам - аэропортам и авиавластям - запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправление) указанных судов", - говорится в сообщении юридической компании. Старший партнер фирмы "Ильяшев и партнеры" Роман Марченко утверждает, что арест необходим "для обеспечения сохранности вещдоков и возмещения вреда, причиненного в результате преступления".

Суд вынес это решение в рамках уголовного дела по ст. 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов, создающих опасность для жизни людей), которое было возбуждено против Росавиации и "Волга-Днепра". Претензии "Антонова" и украинских силовиков касаются поддержания летной годности самолетов. "Антонов" как держатель сертификата типа на Ан-124 обязан оказывать авторское сопровождение в эксплуатации самолетов и их ремонте. Но после аннексии Крыма авиавласти двух стран прекратили сотрудничество, а эксплуатация произведенных в Украине самолетов продолжилась. "Антонов" выступал против передачи его функций другим компаниям, утверждая, что это противоречит стандартам ICAO, правилам Украины, РФ, ЕС и США. Производитель угрожал снять с себя ответственность за безопасность полетов самолетов "Ан" на международных линиях.

Росавиация выдала сертификат на изменение типовой конструкции "Русланов" немецкой компании AMTES GmbH, входящей в группу компаний "Волга-Днепр". Это было связано с тем, что "Антонов" систематически задерживал допуск самолетов к отработке очередного этапа уже назначенного ресурса и срока службы и необоснованно завышал стоимость услуг.

При этом "Антонов" оценивает свои финансовые потери от перехода права на надзор к AMTES GmbH в $3-6 млн ежегодно. Арест наложен только на пять самолетов "Волга-Днепра" из 12 эксплуатируемых российским перевозчиком, так как летный ресурс именно этих самолетов продлен в обход производителя. В "Ильяшев и партнеры" подчеркнули, что направили решение районного суда в 40 стран, в том числе в США, Германию, Великобританию, Францию, Ирландию, Китай, Японию, Южную Корею и Индию. Речь идет об исполнении договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В "Волга-Днепре" не получали официальных уведомлений о запрете эксплуатации самолетов Ан-124–100."Продление ресурса самолетов Ан-124–100 российской регистрации проводится в соответствии с международными правилами поддержания летной годности и при полном контроле со стороны Росавиации. Вопрос эксплуатации самолетов российской регистрации не подведомствен регулированию украинских властей", - сказали в авиакомпании. В "Волга-Днепре" добавили, что в случае официального уведомления будут использовать все возможные средства правовой защиты своих интересов.

Самолеты Ан-124–100 "Руслан" "Волга-Днепра" помимо Ульяновска ("Авиастар-СП") обслуживаются также на производственной площадке AMTES в аэропорту Лейпциг/Галле и в городе Шарджа в ОАЭ. Таким образом, техобслуживание за рубежом может оказаться под угрозой. Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что компания в случае ареста самолетов потеряет значительную часть выручки в части чартерных перевозок. Он добавил, что решения судов третьих стран могут в значительной степени зависеть от позиции местных авиавластей.

Собеседники "Комерсанта" на рынке перевозок допускают, что действия «Антонова» обусловлены конкуренцией с "Волга-Днепром": производителю принадлежит грузовая компания "Антоновские авиалинии", также эксплуатирующая "Русланы" и работающая на том же рынке, что и российский перевозчик.

Адвокат Forward Legal Александр Филатов отмечает, что исполнение решения районного суда Киева на территории третьих стран зависит от наличия у Украины международных соглашений с этими странами о помощи по уголовным делам. Например, Европейская конвенция о правовой помощи позволяет произвести такой арест. Но даже при отсутствии соглашений решение может быть исполнено исходя из международного принципа взаимности. Партнер НАФКО Павел Иккерт при этом подчеркивает, что "суды третьих стран могут не согласиться с позицией украинского судебного органа и отказать в выдаче исполнительного листа".

Как сообщала "Страна", в России поставили точку на совместном строительстве самолетов с Украиной. Также стало известно, что после скандала в "Укроборонпроме" в ГП "Антонов" заявили об отказе от российской авионики.

Ранее в "Антонове" рассказали о сложностях производства самолетов без российских комплектующих.