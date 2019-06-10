10 июня в России сразу три главных деловых издания вышли с одинаковыми обложками в знак поддержки журналиста Ивана Голунова, задержанного полицией по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

На первой полосе "Ведомостей", "РБК" и "Коммерсанта" одна надпись - "Я/Мы Иван Голунов" и заявление, где редакции требуют максимальной прозрачности расследования и проверки действий МВД в отношении своего коллеги.

Ситуация у соседей интересна тем, что в Украине подобная массовая солидарность практически не проявляется.

Хрестоматийные случаи - арест в июне 2017 года главного редактора "Страны" Игоря Гужвы по надуманным обвинениям, атака СБУ на нашего фотокора Владислава Селезнева, которого путем угроз пытались склонить к сотрудничеству.

Это не говоря уже о журналистах, которые по году и более сидели в тюрьмах по политическим статьям - то есть за профессиональную деятельность. Речь о Руслане Коцабе, Дмитрии Васильце, Василии Муравицком, Павле Волкове, Кирилле Вышинском.

"Страна" собрала информацию о том, что сейчас происходит с делом Ивана Голунова, которого бросились защищать российские журналисты - а также реакцию их украинских пользователей Facebook, которые размышляют, возможна ли такая солидарность СМИ в Украине.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Его остановили на улице несколько человек в гражданском.

В отделении полиции при обыске они нашли пакет с наркотиками у него в рюкзаке. Также в МВД заявили, что пакеты с наркотиками нашли и в квартире журналиста во время последующего обыска.

Сам Иван Голунов обвинения отрицает. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

Редакция "Медузы" убеждена, что арест связан с профессиональной деятельностью журналиста-расследователя. Например, две недели назад Юрий Дудь в интервью с Егором Кридом, которое набрало 15 млн просмотров, упомянул о расследовании Ивана Голунова.

В нем говорилось о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове, у которого на семью записано 9 пентхаусов в центре Москвы, хотя его официальная зарплата никак не позволяет этого сделать.

8 июня Никулинский суд Москвы в качестве меры пресечения назначил Голунову домашний арест на два месяца.

А 10 июня стало известно, что тест на наркотики показал отрицательный результат.

Реакция российских медиа

Утром 10 июня первые полосы ведущих деловых изданий России "Ведомости", "РБК" и "Коммерсант" вышли с одинаковой обложкой и заявлением в поддержку Ивана Голунова, которые было продублировано и на сайтах этих СМИ.

В нем они приветствуют решение суда о домашнем аресте вместо содержания в СИЗО и требуют прозрачного расследования и проверки действий сотрудников МВД. Приводим полный текст заявления.

"Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.

Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.

Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех".

А вечером 7 июня (о задержании журналиста стало известно утром этого дня) часть журналистов пришли пикетировать ГУВД Москвы на Петровке 38. Их забрала полиция и на автозаках привезла в ОВД Тверское, но затем всех отпустили с "оформлением профбеседы".

Что пишут об аресте Голунова в Украине

Блогер и журналист Андрей Манчук написал, что такая ситуация поддержки медиа-сообщества пока невозможна в Украине, поскольку политические аресты украинских журналистов ни разу не вызвали сочувствия и солидарности среди местной медиа-публики. Напротив, эта тусовка горячо приветствовала репрессии и помогала травить своих цеховых коллег.

"Журналиста Ивана Голунова оперативно перевели под домашний арест - потому что за него дружно вступилось все медиа-сообщество России, и вообще все гражданское общество в целом. Включая множество людей, которые категорически не разделяют его взгляды.

Это еще одна напоминалка о том, почему Украина - не Россия. Политические аресты украинских журналистов ни разу не вызвали сочувствия и солидарности среди местной медиа-публики. Напротив, эта тусовка горячо приветствовала репрессии, закрывала глаза на самое циничное беззаконие, поддакивала самым абсурдным обвинениям и радостно помогала травить своих цеховых коллег - в духе коллективных писем возмущенной общественности тридцатых годов.

Да что там - организации профессиональных грантовых медиаэкспертов открыто работали на власть, требуя цензурировать и запрещать оппозиционные СМИ.

Напоминайте им этот факт каждый раз, когда они будут тыкать пальцем на "Рашку", одновременно призывая гноить в тюрьме Вышинского, Муравицкого, Васильца, Коцабу, Волкова и других "неправильных" журналистов", - написал Манчук.

Бывший заключенный украинский журналист Дмитрий Василец, который два года просидел в СИЗО, написал, что зато в Украине, при разгуле демократии и свободы, ни одно уголовное дело против журналистов не закрыто и никто не понес за это наказания.

"Другое дело у нас в Украине, при разгуле демократии и свободы, кто из журналистов год отсидел, кто два, кто три, кто до сих пор в тюрьме... В Украине ни одно уголовное дело против журналистов не закрыто, никто не понес за это наказания, тысячи людей в тюрьмах по политическим статьям, журналистов на улице регулярно и безнаказанно избивают и убивают титушки СБУ, и что?

Да все нормально, в Евросоюз стремимся...

В НАТО балдеют от таких "реформ в Украине", восхищаются успехами нашей власти, чиновники Евросоюза забрасывают комплиментами наших "демократов" при власти, и постоянно дают на "реформы в Украине" еще денег!

У меня один вопрос, что это за дурдом такой?" - написал Василец.