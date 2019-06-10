В России три ведущих деловых издания - РБК, Ведомости и Коммерсант - выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Первые полосы в печатных версиях изданий впервые будут сделаны в единой стилистике. Об этом сообщает сайт РБК.

"Страна" приводит текст заявления:

"6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов.

Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.

Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.

Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", - говорится в тексте обращения.

Фото: rbc.ru

Как сообщала "Страна", в субботу, 8 июня, в Москве Никулинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня возле метро "Цветной бульвар", когда журналист направлялся на встречу с источником. Ему предъявили обвинения в сбыте наркотиков в крупных размерах. В то же время две недели назад Юрий Дудь в интервью с Егором Кридом, которое набрало 15 млн просмотров, упомянул о расследовании Ивана Голунова. В нем говорилось о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове, у которого на семью записано 9 пентхаусов в центре Москвы, хотя его официальная зарплата никак не позволяет это сделать.