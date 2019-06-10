В ЕС, НАТО и Госдепе США призвали уважать результаты парламентских выборов в Молдове, которые состоялись 24 февраля. Стороны призвали урегулировать политический кризис в Молдавии путем диалога. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Мы призываем все политические силы в стране проявлять спокойствие и сдержанность и разрешать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона", - отметили в НАТО.

Госдепартамент США также назвал выборы 24 февраля в Молдавии конкурентными и призвал стороны политического конфликта в стране к диалогу. "Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", − отметили в Госдепе. В заявлении ведомства также подчеркивается, что США продолжат поддержку "демократического будущего для Молдовы и ее граждан".

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд также принял сторону новой власти Молдовы и считает, что роспуск парламента был безосновательным. Он попросил Венецианскую Комиссию предоставить "срочную" оценку последних решений Конституционного суда. Соответствующее заявление в распоряжении "Европейской правды".

Ягланд выразил "серьезную обеспокоенность "последними событиями в Молдове и призвал "демократически избранный парламент и легитимное правительство" действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности распустил парламент и признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными. "Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они безосновательное", - заявил генсек СЕ. Он также отметил, что "в период неопределенности всегда нужен хороший совет". Ягланд отметил, что на первых Генсека СЕ попросил Венецианскую Комиссию дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта. В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.